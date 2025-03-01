مهند شعبان يتوج ببرونزية كأس العالم للخماسي الحديث رجال

توج مهند شعبان لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث ببرونزية كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر بملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

واحتل مهند شعبان المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد أن حصل على 1554 نقطة بينما حصل الإيطالي ماتيو شيشينيلي على الميدالية الذهبية برصيد 1565 نقطة وحصل المجري ميهالي كوليسزار على الميدالية الفضية برصيد 1557 نقطة، فيما حقق محمد حاتم المركز السادس ومازن شعبان المركز السابع ومعتز وائل المركز الثامن.

وسلم الميداليات المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والدكتور كلاوس شورمان الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي والأستاذ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وفياشيسلاف ماليشيف نائب رئيس الاتحاد الدولي وحازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد المصري وأندريا ديل أموري عضو الاتحاد الدولي وجاويد خاوار عضو الاتحاد الدولي والبطل الأولمبي المصري أحمد الجندي .

الجدير بالذكر أن فريدة خليل قد حققت ذهبية فردي السيدات برصيد 1464 نقطة، وحصدت فياليت هوريييفا لاعبة محايدة الميدالية الفضية برصيد 1445 نقطة، فيما جاءت أناستازيا مالاشينوكا لاعبة محايدة في المركز الثالث برصيد 1428 نقطة.

وتعد هذه البطولة أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم وتشهد مشاركة 450 لاعبا ولاعبة، كما تعتبر أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلًا من الفروسية التي ألغيت بعد أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن البطولة الثانية في سلسلة كأس العالم ستقام بالمجر ابريل القادم ، والبطولة الثالثة في بلغاريا مايو القادم ، وتستضيف مصر نهائي سلسلة كأس العالم بالإسكندرية في الفترة من 4 إلى 6 يوليو القادم.