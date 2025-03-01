طوابير أمام كهرباء دمياط أول أيام رمضان.. الأهالي تفاجئوا بغلق سيستم "فوري"

سادت حالة من الغضب لدى اهالي محافظة دمياط ، بسبب طوابير العدادات مسبوقة الدفع أمام شركة الكهرباء في محافظة دمياط اليوم السبت اول ايام شهر رمضان حيث تفاجئ الأهالي بسحب الأرصدة من عدادات الكهرباء وتراص المئات من اهالي محافظة دمياط في طوابير أمام شركة كهرباء دمياط في محاولة لشحن العدادات لتفادي انقطاع التيار الكهربي في اول ايام الشهر الفضيل .

ويقول هاني العدل “مواطن” اننا تفاجأنا في اول أول أيام شهر رمضان المبارك بغلق سيستم فوري وضرورة ان يذهب المواطنين إلى شركة الكهرباء لشحن العدادات والتي تتطلب من هندسة كهرباء جنوب دمياط زيادة منافذ شحن العدادات لتفادي انقطاع التيار الكهربي .

واضاف “هاني” ان ذلك المشهد يتكرر شهريا آول كل شهر وفي نهاية كل شهر مع نهاية ارصدة شحن العدادات وأنه لا بد من زيادة عدد المنافذ في محافظة دمياط كي نتجنب تلك الطوابير أمام المنافذ.

ويقول محمد فخري ، ان طوابير المواطنين يقفون أمام المنافذ منذ الصباح الباكر لشحن العدادات بعد نفاذ الأرصدة حيث ان تلك معاناة يعيشها الأهالي طوال اليوم السبت .

وقام عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بنشر الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتخفيف العبء على المواطنين في أول يوم رمضان .

وطالب الأهالي بضرورة زيادة منافذ شحن العدادات على مستوى المحافظة لتخفيف الزحام والتكدس أمام شركة الكهرباء خاصة في شهر رمضان .

