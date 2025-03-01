فتاوى رمضانية| الشيخ حازم مبروك: رمضان شهر حارب فيه المقاتلون وهم على صيام وانتصروا

يُطلّ برنامج "فتاوى رمضانية"، الذي تقدمه "البوابة نيوز"، يوميًا طوال شهر رمضان المبارك، حيث يناقش جملة من القضايا المجتمعية والدينية التي تمس حياة الأفراد والمجتمعات. ويسلط البرنامج الضوء على التفسيرات الشرعية للفتاوى المرتبطة بالشهر الفضيل، مُوضّحًا أحكامها الشرعية والمعاني الروحية العميقة التي تجعل منها منارةً للتعلم والتأمل.



يحظى شهر رمضان بمكانةٍ مميزة في نفوس المسلمين حول العالم، إذ يُعتبر فرصةً للتجديد الروحي والعطاء. وفي مصر، تتحول الأجواء إلى مزيجٍ من الروحانية والبهجة، عبر عاداتٍ توارثتها الأجيال، كتعليق الزينة والفوانيس المضيئة التي تزين الشوارع، وتحضير المأكولات والمشروبات الرمضانية الخاصة التي تجمع الأهل والأصدقاء. ولا تقتصر روح الشهر على المظاهر الخارجية، بل تمتد إلى تعزيز قيم التكافل ونشر الفرح بين الناس، مما يجعل رمضان محطةً سنويةً تُذكّر بقيم التواصل والإنسانية.