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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
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أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سانت باولي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره سانت باولي بملعب ميلرنتور، في لقاء ينطلق في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقد الغيني سيرو جيراسي تشكيل بوروسيا دورتموند أمام سانت باولي، رفقة كريم أديمي وإيمري تشان والجزائري رامي بن سبعيني.

يحتل بوروسيا دورتموند المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، بينما يأتي سانت باولي في المركز الخامس عشر وفي رصيده 21 نقطة.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي

حراسة المرمى: جريجور كوبيل 

خط الدفاع: يان كوتو - إيمري تشان - شلوتربيك - رامي بن سبعيني 

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - باسكال جروس - جيوفاني رينا 

وفي الهجوم: كريم أديمي - سيرو جيراسي - ماكسمليان بيير.

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