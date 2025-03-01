حماس: نحذر من عواقب استمرار الصمت الدولي على جرائم حكومة الاحتلال في حق شعبنا

حذرت حركة حماس، من عواقب استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، داعية الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المروعة والمستمرة للقوانين الدولية.

وأضافت الحركة – حسبما أفادت قناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /السبت/ - أن هدم جيش الاحتلال للمنازل بمخيم نور شمس وإجبار السكان على ترك منازلهم، يعتبر انتهاك للقانون الدولي وإمعان في جرائم حرب، مؤكدة أن تزامن جرائم الحرب مع تصريحات قادة الاحتلال يؤكد نيتهم الممنهجة لتهجير الشعب الفلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية.