مطبخ رمضان| كفتة البرغل.. وصفة لذيذة لمائدة رمضانية متكاملة.. فيديو

في "مطبخ رمضان"، نقدم لكم يوميًا أشهى الوصفات الرمضانية، أفكار مميزة للسحور والإفطار، ونصائح لتحضير أطباق لذيذة بسهولة، لتجعلوا موائدكم أكثر تنوعًا وتميزًا في الشهر الفضيل.



وصفة اليوم: كفتة البرغل بمذاق مميز

المكونات:

نصف كيلو لحم مفروم

كوب برغل ناعم

بصلة مبشورة ناعمة

ماء بصل

ملح وفلفل أسود

بهارات لحمة

زيت

ملعقة كبيرة بيكينج باودر



طريقة التحضير:

ينقع البرغل في الماء لمدة ساعة حتى يصبح طريًا.



في وعاء عميق، يخلط اللحم المفروم مع البصلة المبشورة جيدًا.



يضاف إليهم الملح، الفلفل الأسود، البهارات والبيكينج باودر.

يصفى البرغل من الماء، ويضاف للخليط السابق ويمزج جيداً



يتم تشكيل الكفته ودهنها بالزيت وماء البصل ثم توضع في صينية.

تدخل الفرن مسبق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية

تترك لمدة 40 دقيقة ختى تنضج، وتقدم مع ألارز البسمتي والخبر والسلطات

نلتقي غدًا بوصفة جديدة ونكهة مميزة تضيف لمائدتكم الرمضانية لمسة شهية. تابعونا يوميًا في "مطبخ رمضان"، واستمتعوا بألذ الأطباق برفقة العائلة والأحباب.