ختام أول بطولة لسلسلة دوري القهاوي للألعاب الترفيهية

اختُتمت بنجاح أول بطولة لسلسلة دوري القهاوي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في اتحاد الألعاب الترفيهية، والتي أقيمت في منطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة، وسط مشاركة واسعة وتنافس قوي بين اللاعبين.

شهدت البطولة أجواءً تنافسية رائعة، واحتفالات بالفائزين الذين أظهروا مهارات عالية في ألعاب الدومينو والطاولة.

ويُنتظر أن تكون هذه البطولة نقطة انطلاق لسلسلة من المنافسات القادمة التي تهدف إلى تعزيز الاهتمام بالرياضات الترفيهية في مصر.

وجاءت نتائج البطولة كالتالي:

لعبة الدومينو: المركز الأول: أحمد عبدالنبي محمد، المركز الثاني: مجدي سيد رجب علي، المركز الثالث: أحمد إبراهيم مصطفى، أفضل سيدة في الدومينو: هالة أمين نصار.

لعبة الطاولة: المركز الأول: محمود يحيى إمام، المركز الثاني: محمد عبدالمنعم محمد، المركز الثالث: محسن حنفي محمود، أفضل سيدة في الطاولة: رشا علي عبدالله.

من جانبه، أكد محمود عبد العزيز، مدير عام الاتحادات النوعية واللجان بوزارة الشباب والرياضة، على أهمية هذه الفعاليات قائلا، "دوري القهاوي يمثل مبادرة فريدة تهدف إلى دمج الرياضة الترفيهية ضمن الأنشطة المجتمعية، وتعزيز التفاعل الإيجابي بين المشاركين من مختلف الفئات".

وأوضح: "نجاح النسخة الأولى يعزز من خططنا لتوسيع نطاق هذه البطولة في مختلف المحافظات، بما يسهم في دعم وتنمية الألعاب الترفيهية في مصر."

وقال سامح عفيفي، المدير التنفيذي لاتحاد الألعاب الترفيهية، عن سعادته بنجاح البطولة قائلا، "هذه البطولة هي خطوة مهمة في إطار خطتنا لتطوير الرياضات الترفيهية وجذب المزيد من المشاركين.

وأضاف المدير التنفيذي، "أن المنافسة شهدت مستوى مميزًا من اللاعبين، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه الألعاب الشعبية، ونشكر وزارة الشباب والرياضة على دعمها المستمر، ونتطلع إلى تنظيم المزيد من البطولات مستقبلاً."