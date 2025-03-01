أبوريدة يناقش تعديلات كرة القدم العالمية باجتماعات IFAB في بلفاست

شارك المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، وعضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي "كاف"، اليوم السبت، باجتماعات مجلس اتحاد كرة القدم الدولي "IFAB"، في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية.

ويعد الاجتماع رقم 139 في تاريخ ال IFAB غاية في الأهمية، نظرا لما يتم مناقشته من تعديلات على قوانين كرة القدم والحضور الفاعل للشخصيات المؤثرة في كرة القدم العالمية ويأتي في مقدمتهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا والذي حرص على مرافقة أبوريدة خلال الاجتماعات التي بدأت صباح اليوم.

وناقش الاجتماع التعديلات المقترحة في قوانين كرة القدم العالمية، أبرزها تعديلات قانون ضربات الجزاء والتسلل، بالإضافة لمناقشة بعض الأفكار الداعمة لزيادة عدد الأهداف المسجلة في مباريات كرة القدم.

ويشغل أبو ريدة مقعده في IFAB كعضو عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد أن تم انتخابه من أعضاء تنفيذية فيفا ممثلا عنهم بالمجلس الأعرق في عالم كرة القدم والذي يرسم ويخطط لكل ما يتعلق بقوانين وكيفية لعب كرة القدم في العالم.

ويعد أبو ريدة أقدم أعضاء المجلس الأعلى لفيفا، بعد أن تم انتخابه ليكون عضوا باللجنة التنفيذية لأول مرة في عام 2009، وذلك استمرارا لجهوده الكبيرة في تطوير اللعبة عالميا وعلى مستوى قارة أفريقيا.