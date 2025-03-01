انطلاق برنامج البطل الأوليمبي في مراكز شباب دمياط

قال عبده الشعراوي القائم بعمل وكيل وزارة الشباب والرياضة في دمياط، إن هناك متابعة ميدانية لمراكز المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة المصارعة مرحلتي الناشئين والبراعم، حيث انتظم العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وكذلك انتظمت العملية التدريبية بشكل مستمر ومنتظم للاعبي المشروع والوقوف علي اخر المستجدات للنواحي الفنية والبدنية لمركز المشروع لرياضة المصارعة.

وقام الدكتور اشرف حافظ المدير الفني لرياضة المصارعة مرحلة الناشئين، والدكتور نبيل الشوربجي المدير الفني لرياضة المصارعة مرحلة البراعم، واحمد صدقي مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط، بمتابعة ميدانية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لمراكز المصارعة مرحلتي (الناشئين والبراعم) بمركز شباب مدينة دمياط (الساحة الشعبية).

وتهدف المتابعة لبيان مدى تنفيذ أنشطة وبرامج المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة تنس الطاولة براعم بمدينة دمياط الجديدة للوقوف علي اخر المستجدات ومتابعة سير العمل خلال الفترة القادمة في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى "الإدارة العامة للموهبة الرياضية".

يهدف المشروع لإعداد أبطال أولمبيين يمثلوا مصر في المحافل الدولية، نشر الوعي بالثقافة الرياضية وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين، استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة ،إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية ،توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية.

