وزير الرياضة: تنظيم مصر للبطولات الكبرى رسالة سياسية واقتصادية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تنظيم مصر لأول بطولة للكبار بالنظام الجديد لكاس العالم للخماسي للخماسي الحديث وأيضًا تتويج بطلة مصر الواعدة فريدة خليل بذهبية السيدات وهي في عمر الـ14 عامًا، يعد امتداد للطريق الذي يتم التخطيط له في كل الألعاب وليس الخماسي الحديث فقط.

وأكد صبحي أن الوزارة تسعى لدعم وتحفيز والاهتمام باللاعبين الواعدين، وهو ما نجده في النتائج التي تعد خير دليل، حيث إن فريدة صاحبة الـ14 عامًا تنجح في حصد الميدالية الذهبية وهي تلعب ضمن مجموعة قوية من اللاعبين وفي مقدمتهم بطلة أولمبياد باريس، وهو ما يدفعنا للنظر للمستقبل وللاعبين المتألقين.

تابع صبحي، أن الاتحاد المصري للخماسي الحديث يبرهن دائمًا أنه لديه أجيال جديدة متلاحقة، لأنهم دائمًا ما يهتمون باللاعبين أصحاب السن الصغير بشكل متساوي مع اللاعبين الكبار، وهذا الأمر أشاهده منذ عام 2014، عندما كان مساعدًا للوزير، ورأي بعينه اللاعبين أصحاب السن الصغير حتى أنه تسائل ألا يوجد لاعبين كبار.

أضاف صبحي، أن تنظيم مصر للبطولات الكبرى هو رسالة سياسية واقتصادية وغيرها من الرسائل المهمة على كل الأصعدة ويجب أن نستمر بها ونشجع عليها.

وتوجت فريدة خليل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث بذهبية كأس العالم للخماسي الحديث، بعدما احتلت صاحبة الـ14 عاما المركز الأول في الدور النهائي برصيد 1464 نقطة، وحصدت فياليت هوريييفا لاعبة محايدة الميدالية الفضية برصيد 1445 نقطة، فيما جاءت أناستازيا مالاشينوكا لاعبة محايدة في المركز الثالث برصيد 1428 نقطة.

وقام بتسليم الميداليات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائبة الدكتورة آية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وروب ستول رئيس الاتحاد الدولي، ودكتور طارق شوقي ممثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري، واللواء إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا، والدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري، ودكتورة ليلى جينيسي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وتنطلق بعد قليل منافسات نهائي فردي الرجال بمشاركة 4 لاعبين مصريين هم : مهند شعبان، ومعتز وائل، ومازن شعبان ومحمد حسن.

وتعد هذه البطولة أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم وتشهد مشاركة 450 لاعبا ولاعبة، كما تعتبر أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلًا من الفروسية التي ألغيت بعد أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن البطولة الثانية في سلسلة كأس العالم ستقام بالمجر أبريل المقبل، والبطولة الثالثة في بلغاريا مايو المقبل، وتستضيف مصر نهائي سلسلة كأس العالم بالإسكندرية في الفترة من 4 إلى 6 يوليو المقبل.