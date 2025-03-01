فوز فريق كلية الحقوق بجامعة أسيوط (AUMT) في مسابقة التحكيم التجاري الدولية

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بفوز فريق المحكمة الصورية باللغة الإنجليزية (AUMT) بكلية الحقوق في النسخة السادسة من مسابقة التحكيم التجاري الدولية (SCCA Arabic Moot)، التي نظمها مركز التحكيم التجاري السعودي.

وتمكن الفريق من تحقيق المركز السادس على مستوى 154 فريقًا يمثلون 24 دولة، كما حصل على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في منافسة أفضل مذكرة دفاع عن المدعى عليه.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب كلية الحقوق في المحافل الدولية، وقدرتهم على المنافسة بقوة في مجالات التحكيم التجاري، مما يُبرز جهود إدارة الجامعة وكلياتها المختلفة في تعزيز النشاط الطلابي وتوسيع مجالاته.

جاء هذا الإنجاز تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور رجب الكحلاوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العليم، مدير برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق، والدكتور عبد الغفار أبو العيون، نائب مدير البرنامج، والأستاذ إياد عبد المولى، المعيد بقسم القانون المدني والمشرف الأكاديمي للفريق.

كما أشار الدكتور دويب صابر إلى أهمية نشاط المحكمة الصورية باللغة الإنجليزية، الذي يسهم في ربط الدراسة الأكاديمية بواقع سوق العمل، مؤكدًا حرص الكلية على مشاركة طلابها في مختلف المحافل العربية والدولية؛ بهدف زيادة خبراتهم ومهاراتهم القانونية. وأوضح أن الفريق المُشارك تنافس مع 154 فريقًا من 24 دولة، ونجح في تحقيق المركز السادس على مستوى الجامعات المشاركة، والمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في منافسة أفضل مذكرة دفاع عن المدعى عليه.

وتكوّن الفريق من الطلاب عبد الله عماد الدين، آلاء عصام، عبد الكريم سمير، ملك الخطيب، محمد دياب، وندى عماد، إلى جانب فريق الباحثين: أحمد عصام الدين، عمر الجندي، وحنان حسن، بمشاركة المدربين: عمر الكاشف، عبد الرحمن أصيل، ونسرين محمد.