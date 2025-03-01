تعرف على موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان

موعد أذان المغرب من أكثر المواقيت التي يهتم بها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك، حيث يختلف موعده من محافظة إلى أخرى، كما يختلف من أول أيام رمضان إلى آخره.

وتتغير مدة الصيام من يوم لآخر، حيث يكون أقصر يوم في بداية الشهر، بينما يكون أطول يوم في نهايته.

ووفقا لـ إمساكية شهر رمضان 2025، أول أيام شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، وأخر أيامه هو الأطول من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل 14 ساعة و12 دقيقة.

مع بدء شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان المغرب في محافظاتهم، وذلك لمعرفة موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024 بالقاهرة يوم السبت 1 مارس الموافق 1 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة

امساكية شهر رمضان الكريم1446ه

هل هلالك شهر مبارك 🌙✨

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان الساعة 5:54 🗓️

موعد أذان العشاء 7:1

وأول أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، يوم السبت أول مارس 2025، وعدته هذا العام 29 يوما ، واخر أيامه 29 مارس 2025 .