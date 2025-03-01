جامعة كفر الشيخ تنظم لقاءً حواريًا لتعزيز المشاركة السياسية بين الشباب

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، لقاءً حواريًا لتعزيز المشاركة السياسية بين الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، والذي عقد على مدار يومين بكليتي (الطب البشري - الحقوق ) بالجامعة، بحضور 500 طالب وطالبة من الاتحادات والأسر الطلابية.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، وحاضر اللقاء الدكتور ماهر أبو خوات عميد كلية الحقوق، والدكتور رشدي شوقي العدوي أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية الزراعة للدراسات العليا ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن انعقاد هذا اللقاء الحواري يأتي في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ لتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمجتمعية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية الوطنية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الجامعة بهدف نشر الوعي السياسي بين الشباب، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للمساهمة في بناء مستقبل مصر.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الهدف من هذه الدورات هو العمل علي تمكين الشباب وفهم أفضل للنظام السياسي المصري، وتعزيز قدراتهم على المشاركة الإيجابية في العملية الديمقراطية.

وتناول المحاضرون خلال اللقاء عدة محاور، أبرزها: المفاهيم السياسية وتعزيز المشاركة، توعية الطلاب بالمفاهيم السياسية الأساسية ودورهم في المجتمع، النظم السياسية، شرح الأنظمة السياسية المختلفة وكيفية عملها ودورها في إدارة الدولة، قانون مباشرة الحقوق السياسية، تعريف الطلاب بالقوانين المتعلقة بحقوقهم السياسية، مثل حق الانتخاب والترشح، العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية وأنواع الحكومات، توضيح كيفية تفاعل السلطات في إطار النظام السياسي، تنمية روح القيادة، وتمكين الطلاب من فهم دورهم كقادة المستقبل في تعزيز الاستقرار والتنمية من خلال المشاركة السياسية الفعّالة.