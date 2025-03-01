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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس حمو بيكا عام بسبب حيازة سلاح أبيض

حمو بيكا
حمو بيكا
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قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، بحبس مطرب المهرجانات حمو بيكا، لمدة عام مع النفاذ، وتغريمه 500 جنيه، وذلك في اتهامه بحيازة سلاح أبيض في قصر النيل.

وتغيب مؤدي المهرجانات الشهير "حمو بيكا" عن أولى جلسات نظر محاكمته في جنحة السلاح.

وكانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، قد أحالت حمو بيكا إلى محكمة الجنح المختصة، بتهمة حيازة سلاح أبيض.

القبض على حمو  بيكا في الزمالك 

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه.

وحرر رجال المباحث محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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