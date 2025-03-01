برلمانية أوكرانية: بوتين ليس مستعدًا للسلام

قالت ماريا إينوفا، نائبة في البرلمان الأوكراني، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدًا للسلام وهو ما تحاول كييف إيصاله لجميع الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة.

وأضافت، في لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية": "من الضروري أن نؤكد وجهة نظر كييف للحفاظ على أمننا القومي ولا بد من وقف الضغط الروسي المفروض على بلادنا".

وتابعت: "سنستمر في دعم جيشنا للحفاظ على أمننا وسيادة أراضينا، ولا نرغب إلا في السلام ووقف الهجمات على بلادنا".

وأكدت: "نحن بحاجة لمزيد من الدعم من الدول الأوروبية، وعلينا أن نتحد ونعزز من قدراتنا وعلاقتنا المشتركة مع الاتحاد الأوروبي".



