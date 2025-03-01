بالصور.. رئيس جامعة الأقصر تزور معارض المنتجات الطلابية في ختام مؤتمر التكنولوجيين

زارت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، معارض المنتجات الطلابية المقامة على هامش مؤتمر شباب التكنولوجيين الثالث، الذي اختتم فعالياته بجامعة طيبة التكنولوجية بعد انعقاده على مدار يومي 26 و27 فبراير 2025.

معرض التكنولوجيين

وأعربت الدكتورة صابرين عن إعجابها بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة، مؤكدة أن هذه المشروعات تعكس جودة التعليم بجامعة طيبة التكنولوجية وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، رحب الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، برئيس جامعة الأقصر، مشددًا على أهمية التعاون بين الجامعتين لتعزيز التبادل العلمي والثقافي، وتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية المشتركة، بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع.

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من 126 طالبًا وباحثًا من مختلف الجامعات المصرية، وتضمن 31 عرضًا تقديميًا، و36 ملصقًا بحثيًا، إلى جانب 6 معارض متخصصة في مجالات متنوعة، مثل تكنولوجيا الصناعات الخشبية، والتصنيع الغذائي، والفنون التشكيلية، والسياحة.

كما نُظمت 5 ورش عمل و3 جلسات حوارية بمشاركة 9 متحدثين من الأكاديميين وممثلي الصناعة والشركات، إضافة إلى تمثيل وفود من 30 جهة مختلفة، مما أضفى على المؤتمر طابعًا متنوعًا وغنيًا.

رئيس جامعة الأقصر تشارك في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طيبة التكنولوجية

وعلى هامش الزيارة، شاركت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، كذلك في مجلس جامعة طيبة التكنولوجية الدوري رقم 22 بحضور الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس، حيث شهد الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة.

استهل المجلس اجتماعه بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما هنأ كافة منسوبي الجامعة بنجاح مؤتمر شباب التكنولوجيين الثالث دون مشكلات أو معوقات.

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