برلمانية أوكرانية: لا نرغب إلا في السلام ووقف الهجمات على بلادنا

قالت عضو البرلمان الأوكراني ماريا إينوفا، إن كييف لا ترغب إلى في تحقيق السلام ووقف الهجمات الروسية على بلادها.

وأضافت إينوفا -في تصريح خاص لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم السبت- أن أوكرانيا ستستمر في التواصل مع الرفقاء الأوروبيين لتناول كل الموضوعات المتعلق بالأمن القومي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يتخذ قرارات لدعم الموقف الأوكراني من أجل تحقيق الوحدة والتضامن داخل البلاد.

وشددت على أهمية تأكيد وجهة نظر كييف للحفاظ على أمنها القومي، داعية إلى ضرورة وقف الضغط الروسي المفروض على أوكرانيا، مبينة في الوقت ذاته أن كييف في حاجة إلى مزيد من الوحدة مع الدول الحليفة ليكون لديها موقف تفاوضي قوي.

