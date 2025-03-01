رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب طب بشري

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج الدفعة الخامسة لطلبة كلية الطب البشري بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور رشدى العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هشام كامل وكيل نقابة الأطباء، والدكتور حسين عبد الرازق مدير المستشفى العام، والسادة وكلاء الكلية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين، وأولياء الأمور.

وخلال كلمته قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، يسعدني ويشرفني بالإنابة عن اسرة جامعة كفر الشيخ أن نرحب بالسادة ضيوف الجامعة والسادة أولياء الأمور، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ، موجهاً الشكر لأسرة كلية الطب البشري على إقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة لطلبة الكلية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة هي مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية الطب البشري من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي، ولكم أن تفخروا أن أبناءكم تخرجوا من كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ.

كما أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، على حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بالتعليم باعتبارها القضية الأولى للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لكل الخريجين لتحقيق أعلى مستوى من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسب لسوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة بالاهتمام بالأنشطة الطلابية لبناء شخصية سوية لتخريج الطلبة فى أبهي صورة تنفيذا للتوجيهات السياسية، لتوسيع مدارك الطلبة حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاتهم وينمي مهاراتهم أو خبراتهم للمساهمة في تفتح قدراتهم الإبداعية المختلفة، وترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع، وتعزيز قدرات الطالب على الانسجام والتفاعل مع البيئة التي ينتمي لها.

وقد أوصي رئيس جامعة كفر الشيخ، أبنائه الطلاب بأنهم هم سفراء الجامعة للعالم والمجتمع، وأنهم أبناء أوفياء لهذا الوطن الغالي مصر، موجها الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا كل ثمين وغال فى سبيل ان يصلوا بأبنائهم الى هذا اليوم، كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين بكلية الطب البشري الذين عملوا بروح الفريق من أجل تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها، كما وجه التهنئة لأبنائه الطلاب فهم من جنوا ثمار جهدهم خلال مدة الدراسة وأوصاهم بأن يمدوا جسور التواصل بينهم لأنهم أمل الحاضر والمستقبل.

وفى نهاية كلمته أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أننا جميعاً أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب الخرجين وأسرهم، نقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الرشيدة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من اجل رفعة وتقدم وطننا الغالي مصر.

واثناء الحفل تم تقديم عرض تعريفي عن الكلية وأقسامها، وتم تكريم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ثم صورة تذكارية لخريجي كلية الطب البشري الدفعة الخامسة دفعة عام 2023 توسطهم فيها رئيس جامعة كفر الشيخ ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .