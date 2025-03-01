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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع العراقي يوجه بضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل نينوي

وزير الدفاع العراقي
وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي
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وجه وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، اليوم السبت، بضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل محافظة نينوى شمالي البلاد.

 وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، عقد اجتماعا بحضور محافظ نينوى وقائد العمليات وضباط الركن وعدد من القادة الأمنيين في المحافظة، وجرى خلاله تقديم إيجاز موسع حول الوضع الأمني في المحافظة ودور الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن والحفاظ عليه".
ووجه وزير الدفاع العراقي، بحسب البيان، بضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل محافظة نينوى حتى ينعم أهلها بالاستقرار، خاصة ونحن نعيش أجواء شهر رمضان المباركة، مشددًا على أخذ الحيطة والحذر لمنع تعكير أجواء هذا الشهر الفضيل على المواطنين في نينوى.

نينوى العراق