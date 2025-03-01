بالصور.. قيادات الأقصر يواصلون متابعة أعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحي بالحبيل

واصل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وقيادات المحافظة، اليوم السبت، تواجدهم بنجع الحمزية بقرية الحبيل بمدينة البياضية، لليوم الرابع على التوالي، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية لإصلاح الكسر الذي تعرض له خط الصرف الصحي بالمنطقة، مما أدى لقطع المياه عن مدينة الأقصر.

محافظ الأقصر ونائبه

وتابع محافظ الأقصر، على مدار الساعة إعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحي بالحبيل حيث يتواجد المحافظ من الساعة السابعة صباحًا وحتى المساء علي رأس وفد من قيادات المحافظة يضم الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء محمد الصاوي مدير امن الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وقيادات شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وعمال ومهندسي شركة المياه ومجلس مدينة البياضية، للوقوف علي إعمال الإصلاح لإنهاء ازمة قطع المياه بمدينة الأقصر.

وتجري أعمال الإصلاح بالموقع علي قدم وساق، حيث يتسابق الجميع لإنهاء الأزمة، ويشرف المحافظ ومرافقوه علي أعمال الإصلاح ويواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية والدفع بمزيد من المعدات من المحافظات المجاورة لإنهاء عملية الإصلاح، وإعادة ضخ مياه الشرب لكل مناطق الأقصر، مشدداً علي ضرورة سرعة انهاء العمل لضمان ضخ المياه في أسرع وقت.

ووجه المحافظ خلال مباشرته لأعمال الإصلاح في موقع الكسر، بتكثيف الجهود وسرعة انهاء أعمال الإصلاح لضمان عودة ضخ المياه في اقرب وقت مطمئناً الأهالي والمواطنين بشأن عودة ضخ المياه إلى المنازل في أسرع وقت.

شركة المياه تعلن عن قطع الخدمة بعد كسر ماسورة الحبيل

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن بدء عمليات قطع المياه عن مدينة الأقصر والمناطق التابعة لها من الساعة 3 عصر الأربعاء، وحتى الانتهاء من أعمال الإصلاح بخط صرف صحى 1000 مم بمنطقة الحبيل والذى قد تعرض لكسر مفاجئ، يوم الأربعاء الماضي، حيث تقدمت الشركة بالاعتذار للمواطنين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، حيث تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

التشغيل الجزئى للمياه بمدينة الأقصر

وعادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إعلان أنه سوف يتم تشغيل ضخ المياه للمواطنين بنسبة ٥٠٪ من مناطق وأحياء مدينة الأقصر، حيث يشمل التشغيل كل من ( العوامية - شارع المدينة - البياضية - حوض ١٨ - الفيروز).

وأهابت الشركة بالمواطنين ترشيد استهلاك المياه قدر الإمكان وذلك لضمان حسن سير أعمال الإصلاح الجارية الخاصة بخط الطرد قطر ١٠٠٠مم زهر مرن.

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