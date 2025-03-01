سكرتير عام بني سويف يحيل المتغيبين بالمركز التكنولوجي للتحقيق

أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، زيارة تفقدية للمراكز التكنولوجية بمركزي ومدينتي بني سويف وببا، يرافقه علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا، ونواب رؤساء المدن، ومسؤولو المراكز التكنولوجية بالوحدتين المحليتين، يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء وضمان انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال تفقده للمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، رصد غياب 4 من العاملين دون إذن مسبق، مما أثر على سير العمل بالمركز وأدى إلى تعطيل تقديم الخدمات للمواطنين، وعلى الفور، وجّه السكرتير العام المساعد رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث تم توقيع جزاء إداري بخصم يومين من الراتب، تنفيذًا للوائح المنظمة للعمل، وحرصًا على الانضباط الإداري.

وأكد السكرتير العام المساعد، خلال جولته، تنفيذ توجيهات المحافظ بعدم السماح بأي تقصير أو تراخي في أداء العمل، مشددًا على استمرار متابعة معدلات الإنجاز في ملف التصالح، وتقييم الأداء بشكل دوري، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين أو العاملين، كما أشار إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين بمزايا التصالح، وتوفير وسائل توضيحية داخل المراكز التكنولوجية لشرح مراحل سير الطلبات والمستندات المطلوبة.

وتفقد اللواء سامي علام سير العمل داخل المركز التكنولوجي بمدينة ببا، حيث تابع التزام المواطنين بإجراءات التصالح ومستوى الخدمات المقدمة، وتأكد من سرعة إنهاء إجراءات تقديم الطلبات وحل أي مشكلات قد تواجه المتقدمين، واستمع السكرتير العام المساعد إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف وجودهم بالمركز، مؤكدًا أن متابعة ملف التصالح تتم وفق التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023، بما يضمن تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحقيق الأهداف المرجوة من التصالح.