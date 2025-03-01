عدوان الاحتلال على طولكرم.. 13 شهيدًا وإصابة واعتقال العشرات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ عدوان الاحتلال على طولكرم أدى لارتقاء 13 شهيدًا وإصابة واعتقال العشرات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت اللجنة الإعلامية في مخيم طولكرم، وجود 16 ألف نازح جراء عدوان الاحتلال على مخيمي طولكرم ونور شمس، مشيرةً، إلى أنّ الاحتلال يدمر ويحرق المنازل في مخيمي طولكرم ونور شمس لشق طرق وتغيير معالمهما.