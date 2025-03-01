مزايا يحصل عليها مشجع الأهلي المخلد اسمه على جدران الاستاد

أعلنت القلعة الحمراء التي تنفذ مشروع استاد النادي الأهلي برنامج “تخليد اسمك على جدران الاستاد”، حيث إن الفرصة متاحة للجميع داخل وخارج مصر والأولوية لأسبقية الحجز.

وكانت شركة القلعة الحمراء قد قامت بتطوير الفكرة التي سبق وطبقتها أندية برشلونة وليفربول وأرسنال ومانشستر التي خلدت أسماء جماهيرها على جدران الاستادات نظير مقابل مالي، حيث إن القلعة الحمراء ضافت مزايا كثيرة جدا يتمتع بها المشجع الأهلاوي سنوات طويلة.

ويتمتع مشجع الأهلي الذي يخلد اسمه على جدران الاستاد بعدة مزايا مدى الحياة هي خصم على عدد من التذاكر الموسمية لمدة "10 سنوات"، والحق في الحجز المبكر للتذاكر لمدة “10 سنوات”، ودخول سيارته لجراج الاستاد بدون أي رسوم لمدة "10 سنوات"، والحق في زيارة متحف النادي بالمجان لمدة "10 سنوات"، والحق في خصم على المنتجات في المتجر الرسمي للنادي لمدة "10 سنوات"، والحق في زيارات مجانية للاستاد بعيدا عن أيام المباريات لمدة "10 سنوات"، وحضور جلسة تقديم اللاعبين الجدد في الاستاد بالمجان لمدة "10 سنوات"، وجلسة تصوير اللاعبين الجدد في الاستاد بالمجان لمدة "10 سنوات"، وجلسة تصوير مع اللاعبين لمدة "10 سنوات".