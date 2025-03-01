تقرير: خطاب أوجلان خضع للمراجعة من الأمن التركي

السبت 01/مارس/2025 - 03:08 م

كشف تقرير صحفي، اليوم السبت، أن الدعوة التي وجهها زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لجماعته بالتخلي عن السلاح وحل نفسها، خضعت لمراجعة الأجهزة الأمنية التركية قبل الإعلان عنها.

وأفادت صحيفة "تركيا"، المقربة من الحزب الحاكم، بأن نص الدعوة خضع لمراجعات متعددة من قبل الجهات الأمنية في تركيا، قبل أن تتم الموافقة النهائية عليه في 25 فبراير، قبل يومين من إعلانه رسميًا.

وأوضحت الصحيفة أن المراجعات التي خضع لها نص الدعوة، المكتوب بخط يد أوجلان، كانت تهدف إلى ضمان خلوّه من أي عبارات قابلة للتأويل، والتأكد من أن الرسالة واضحة ومباشرة، بحيث لا تخضع دعوته لإلقاء السلاح وإنهاء الصراع لأي شروط.

وكان أوجلان قد بعث، يوم الخميس، برسالة من محبسه في تركيا، دعا فيها حزب العمال الكردستاني إلى التخلي عن السلاح.

ونُقل عنه قوله: "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارًا، يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها، وعلى حزب العمال الكردستاني حل نفسه".

وخلال مؤتمر حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية التركي، تم الكشف عن رسالة أوجلان، حيث أكد فيها تحمله المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.