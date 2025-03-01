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السبت 01 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومي للمرأة يطلق مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها"

مطبخ المصرية ...بإيد
مطبخ المصرية ...بإيد بناتها
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أطلق المجلس القومى للمرأة للعام الثالث على التوالى مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها "في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وضمن المبادرة الرئاسية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الأوقاف المصرية.

ويعد مطبخ المصرية مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يعمل على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطهو، فضلا عن إعدادهن للوجبات حتى يصبحن طاهيات محترفات، وتتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظات للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية  للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

هذا ويقدم المجلس خدمة إطعام  للأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

كما يواصل المجلس أنشطته وفعالياته، خلال شهر رمضان المبارك، بمختلف محافظات الجمهورية ، والتى تتضمن  مجموعات الإقراض والادخار، والتثقيف المالي وريادة الأعمال، والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، بالإضافة إلى إقامة المشاغل والوحدات الإنتاجية .

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