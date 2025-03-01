جامعة أسيوط الأهلية تستقبل رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات لبحث أطر التعاون

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، حرص الجامعة على تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لطلابها، بهدف بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم العلمية والتقنية.

يأتي ذلك من خلال التعاون مع مختلف الوزارات والمراكز المتخصصة، لإعداد خريجين بمواصفات عالمية تلبي احتياجات سوق العمل، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في مصر، ويعزز التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشؤون الأكاديمية، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، لمناقشة سبل توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات تدريب الطلاب ودعم التحول الرقمي.

حضر اللقاء المهندس أيمن عياد، عميد معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، والأستاذ حسام النقيب، مستشار رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس شريف شرف، مساعد رئيس المعهد للتدريب، والدكتور أحمد علام، القائم بعمل مدير برامج كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة أسيوط الأهلية.

ورحب الدكتور نوبي محمد حسن بالدكتورة هبة صالح، مثمنًا الجهود التي يبذلها معهد تكنولوجيا المعلومات، باعتباره الذراع التدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تقديم برامج ومبادرات تدريبية احترافية تُؤهل الشباب لمتطلبات العصر الرقمي.

وأشار إلى أن اللقاء تناول آليات توسيع التعاون مع المعهد لزيادة عدد الدورات التدريبية المقدمة للطلاب، موضحًا أن العام الماضي شهد تدريب 90 طالبًا من برنامج BIS، بينما شهد المعسكر الشتوي للعام الجامعي 2024/2025 تدريب 180 طالبًا من البرنامج ذاته، وجارٍ حاليًا تدريب 90 طالبًا آخر من برنامجي BIS واللغة الإنجليزية.

كما تضمنت زيارة رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات جولة تفقدية داخل حرم الجامعة الأهلية، للتعرف على إمكانياتها وما تضمه من وحدات ومعامل وقاعات تدريسية لخدمة الطلاب، إلى جانب لقاء مع عدد من طلاب كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة.

