رئيس دفاع النواب يهنئ السيسي والأمة العربية بحلول شهر رمضان

هنأ اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة علي سيادتكم بموفور الصحة والعافية وخيراً ورخاءً وأمنًا وسلامًا على مصرنا الغالية.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تهنئته: “يسعدني سيادة الرئيس أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الدقهلية عامة ومراكز وقرى ومدينة السنبلاوين وتمي الأمديد، خاصة بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها وازدهارها”.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن: “إننا إذ نستقبل هذا الشهر الفضيل الذي يرسخ في النفوس العزيمة والإيمان وسماحة الدين الحنيف، فإننا نبتهل إلى الله أن يوفقنا للنهوض بمسئوليتنا الوطنية والإخلاص في العمل والمثابرة في السعي فداءً للوطن راجين من المولى سبحانه وتعالى الأجر والثواب العظيم، وأن يعيد على وطننا وشعبنا وأمتنتا الإسلامية والعربية هذا الشهر العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم شعوب الأمتين بالأمن والأمان والسلام والاستقرار”.

وهنا النائب اللواء أحمد العوضي كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية وشيخ الأزهر والوزراء والمحافظين وأبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية ورئيسي مجلس النواب والشيوخ وقيادات وأمناء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزب حماة الوطن، وكبار رجال الدولة، أعرب فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول الشهر الكريم، داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.