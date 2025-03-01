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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زيلينسكي: أشكر الرئيس ترامب والكونجرس على دعمهما للشعب الأوكراني

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أنه ممتن للولايات المتحدة على الدعم الذي قدمته لبلاده خلال الحرب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وواصل زيلينسكي: "أشكر الرئيس ترامب والكونجرس على دعمهما للشعب الأوكراني"، مشيرًا إلى أن بلاده تريد سلاما دائما ولتحقيق ذلك يجب أن نكون أقوياء على طاولة المفاوضات.

وأكد الرئيس الأوكراني، عدم إمكانية أن يأتي السلام دون ضمانات أمنية وعندما يكون جيشنا قويا وشركاؤنا إلى جانبنا.

وأوضح، أنه من المهم أن نحظى بدعم الرئيس ترامب فهو يريد إنهاء الحرب، متمما: "رغم الحوار الصعب مع واشنطن إلا أننا نظل شركاء استراتيجيين".

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