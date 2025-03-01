معبر رفح يستقبل 34 مصابًا فلسطينيًا للعلاج في مصر

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك المواد الغذائية، المستلزمات الطبية، والوقود، عبر منفذ كرم أبو سالم.

وأوضح «إبراهيم»، خلال تغطيته للقناة، أن معبر كرم أبو سالم لا يزال مغلقًا لليوم الثاني على التوالي، مما يعطل تدفق المساعدات القادمة من الأراضي المصرية إلى القطاع، وفي الوقت ذاته، استقبل معبر رفح البري الدفعة التاسعة والعشرين من المصابين الفلسطينيين الذين غادروا غزة بحثًا عن العلاج، بعد تدمير القطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن أكثر من 34 مصابًا وجريحًا، برفقة 55 مرافقًا، دخلوا الأراضي المصرية لتلقي الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الأطقم الطبية المصرية كانت في استقبالهم عند المعبر، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية العاجلة، قبل نقلهم فورًا إلى المستشفيات عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.