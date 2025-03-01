ads
السبت 01 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

«تعليم القاهرة» تيسير إجراءات الترقية للمعلمين المنتدبين

سماح إبراهيم مدير
سماح إبراهيم مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في إطار التسهيلات التي تقدمها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لدعم المعلمين المنتدبين، أعلنت المديرية عن استيفاء ملفات الترقية للمعلمين المنتدبين في محافظات عملهم، مع إدراج أسمائهم في الكشوف المرفقة بالقرار الوزاري، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية.

كما أكدت المديرية استمرار فتح موقع تسجيل استمارات الترشيح للحصول على شهادة الصلاحية المطلوبة للترقي للعام الدراسي 2025/2024، مع إتاحة الفرصة للمعلمين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد، حتى 8 مايو 2025.

ودعت المديرية مسؤولي الحكومة الإلكترونية بمدارس وإدارات القاهرة إلى استكمال ملفات المعلمين لضمان حصولهم على شهادة الصلاحية، مما يتيح لهم فرصة الترشح للترقي في الوقت المناسب.

 

اجراءات الترقي التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة