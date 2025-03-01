«تعليم القاهرة» تيسير إجراءات الترقية للمعلمين المنتدبين

في إطار التسهيلات التي تقدمها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لدعم المعلمين المنتدبين، أعلنت المديرية عن استيفاء ملفات الترقية للمعلمين المنتدبين في محافظات عملهم، مع إدراج أسمائهم في الكشوف المرفقة بالقرار الوزاري، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية.

كما أكدت المديرية استمرار فتح موقع تسجيل استمارات الترشيح للحصول على شهادة الصلاحية المطلوبة للترقي للعام الدراسي 2025/2024، مع إتاحة الفرصة للمعلمين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد، حتى 8 مايو 2025.

ودعت المديرية مسؤولي الحكومة الإلكترونية بمدارس وإدارات القاهرة إلى استكمال ملفات المعلمين لضمان حصولهم على شهادة الصلاحية، مما يتيح لهم فرصة الترشح للترقي في الوقت المناسب.