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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن عام لمتهم في تزوير محررات وفواتير كهرباء بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخص بالسجن عام في تزوير محررات رسمية، وتقليد اختام شعار الجمهورية بمنطقة المطرية.
ونجحت الأجهزة الأمنية في  ضبط عامل مُقيم بمنطقة المطرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير وتقليد الأختام الحكومية المزورة وتقليد فواتير للغاز والكهرباء.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يفيد قيام شخص أخذ مبلغ مالي منه مقابل شهادة، وحدة سكينة.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن القبض عليه، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى وهاتفين محمول جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه تبين احتوائه على صور نشاطه الإجرامي في التزوير، وبمواجهته أقر بارتكاب 5 وقائع تزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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