"هن عظيمات".. مسابقة ثقافية لتعزيز وعي الطلاب بدور المرأة في المجتمع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن إطلاق مسابقة ثقافية تحت عنوان "هن عظيمات"، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، في إطار الجهود التوعوية التي تسعى إلى تعزيز الثقافة والمعرفة بين الطلاب.

وأوضح سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المسابقة تستهدف طلاب جميع المراحل التعليمية بمختلف الإدارات التعليمية، وتهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي لعبته المرأة عبر التاريخ في مختلف المجالات، وترسيخ وعي الطلاب بأهمية دورها في المجتمع.

ومن المقرر أن تُعرض حلقات المسابقة يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً عقب الإفطار، ولمدة 15 يومًا، على صفحة العلاقات العامة بالمديرية، على أن يتم تجميع إجابات المشاركين وإرسالها عبر رابط إلكتروني سيتم الإعلان عنه بعد الحلقة الأخيرة.

وسيتم اختيار الفائزين وتكريمهم في حفل خاص يُعقد خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، في إطار تقدير جهودهم وتحفيزهم على تنمية معارفهم.