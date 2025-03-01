إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين جرزا، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.