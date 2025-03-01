أول جريمة في رمضان.. مقتل طالب طعنًا بسبب البلاي ستيشن بالجيزة

باشرت نيابة بولاق الدكرور بالجيزة، تحقيقاتها في جريمة قتل وقعت في أول يوم في رمضان 2025؛ بنطاق دائرة بولاق الدكرور الكائنة غرب محافظة الجيزة، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه هو طالب يُدعى "حسام.م" لقي مصرعه على يد صاحب محل، بسبب خلافات على ذراع بلاي ستيشن.

معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة

أوضحت معاينة النيابة أن الضحية لقى مصرعه بطعنة من سلاح أبيض "سكين، وذلك بعد نشوب خلافات بين الطرفين، لرغبة المجني عليه في إعادة ذراع جهاز بلاي ستيشن، اشتراه من المتهم، واكتشف أنه معطل.

اعترافات المتهم

كما شرعت النيابة في التحقيق مع المتهم، والذي أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على السكينة التي قتل بها المجني عليه من محل مأكولات قريب من الواقعة، كما أوضح المتهم في اعترافاته أنه نشبت المشاجرة بسبب الخلافات على إعادة ذراع بلاي ستيشن كان قد اشتراه منه الضحية.

بلاغ الواقعة

كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة أفاد وقوع مشاجرة ووفاة طالب، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه هو طالب يبلغ من العمر 20 عامًا ويدعى "حسام.م" كان قد اشترى ذراع بلايستيشن من محل، إلا أنه اكتشف وجود عطل به، فتوجه لمالك المحل وطلب منه إعادته، إلا أن مالك المحل استولى منه على هاتفه المحمول، لمعاقبته بحجة أنه تسبب في تعطيل ذراع البلايستيشن، وعندما اشتكاه المجني عليه لوالده، تحصل المتهم على سكين من محل مجاور، وسدد له طعنة نافذة وفر هاربا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحريات، وعرض جثمان المتوفي على مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان الصفة التشريحية.