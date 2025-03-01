دوري كرة القدم بالفيوم.. صعود جولدن جيت وسيلا للقسم الثاني

أنهت منطقة الفيوم لكرة القدم برئاسة الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة دورى القسم الثالث، والذى ضم 12 فريقا من محافظتى بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر وهى فرق مركز شباب الفيوم والواسطى وسنورس وسمسطا وابشواى وابوكساه وجولدن جيت ووسيلا وأهلى الغرق ومطرطارس وعامين رأس غارب ونادى بنى سويف.

وقد انتهت المسابقة بحصول فريق سيلا على المركز الأول برصيد 51 نقطة، وجولدن جيت على المركز الثانى برصيد 48 نقطة وصعودهم إلى دورى القسم الثانى لكرة القدم، بينما هبط فريق مطرطارس لدورى القسم الرابع بعد تزيله للمجموعة برصيد 5 نقاط.

ورأس لجنة مسابقات دورى القسم الرابع الكابتن أحمد صبرى البكباشى والكابتن حسنى خطيرى مقرر اللجنة .

كما انهت المنطقة المرحلة الأولى من دورى المحافظة فى كرة القدم "القسم الرابع "والتى أقيمت بنظام المجموعتين الأولى ضمت فرق منية الحيط واس اى كا والشواشنة والعدوة ودار السلام ووطنى الغرق والمجموعة، والثانية ضمت فرق سقارة والسليين والنصر وبريميرو والعبور والمصريين والهلال وقلهانة وانتهت المباريات بصعود اربع فرق اس اى كا ومنية الحيط عن المجموعة الأولى والسيليين والمصريين عن المجموعة الثانية لدورة الترقى للقسم الثالث، والتى من المقرر أن تقام تبدأ مبارياتها يوم 12 أبريل القادم ليصعد فريقين إلى دورى القسم الثالث .

أشرف على تنظيم المسابقة الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة والكابتن حسنى خطيرى مدير لجنة المسابقات والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن أحمد راضى مدير شئون اللاعبين والكابتن محمد سامى مدير تنفيذى شئون اللاعبين والكابتن عمر سيد معوض مسئول شئون اللاعبين بالمنطقة .

وفى بطولات الناشئين بالمنطقة حصل فريق المقاصة على نصيب الأسد بحصوله على المركز الأول فى 4 مسابقات، فى بطولة مواليد 2011 بعد فوزه على ابوكساه 5/صفر, وبطولة 2010 وفاز فى النهائى على ابوكساه 3/1، وفى بطولة 2009 وفاز فى النهائى على ابوكساه 5/صفر، وفى بطولة 2007 فاز على ابوكساه 5/صفر بينما حقق فريق جولدن جيت بطولة 2008 والتى أقيمت بنظام مجموعة واحدة تصدرها الفريق وفى بطولة الناشئين 2005 فاز فريق السيليين بالبطولة بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق توت عنخ امون"مسار" بنتيجة 6/1 .

حضر توزيع الكؤوس على الفرق الفائزة الكابتن كمال عبد ربه المدير الفنى لمنطقة الكرة بالفيوم والكابتن عبد الله درويش راعى فريق المقاصة والكابتن طارق طه نجم فيوتشر، وفى لفته طيبه قام الكابتن رجب عويس المشرف على فريق السيليين بتقديم دروع الى كل من الكابتن محمد صميده والكابتن احمد ثابت ممثلى فريقى سيلا وجولدن جيت الصاعدين لدورى القسم الثانى والكابتن احمد فكرى المدير الفنى لفريق سيلا والكابتن محمود حسن المدير الفنى لجولدن جيت والكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الكرة بالفيوم .

شارك فى ادارة المباريات حكام كرة القدم بالفيوم باشراف الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالمنطقة والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى للحكام والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى لحكام كرة القدم بالفيوم .

وقد نظمت المنطقة عددا من مهرجانات البراعم على ملاعب ستاد الفيوم والساحة الشعبية ودمو والاسيوطى وشارك فيها قرابة 400 لاعب من فرق الفيوم .

inbound2075766464653192468

inbound8126812110704035144

inbound8025382543152001796

inbound100435748132106327

inbound7749957932873581244

inbound6050754738945731571

inbound5654047878557776234

inbound7302858965511665170

inbound3056686780205456211

inbound3670201722379642698

inbound2591115983925703088

inbound8397204451886240188

inbound6470023514788953337