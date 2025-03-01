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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة والدة باسم سمرة وتشييع الجثمان بعد صلاة العصر

باسم سمرة
باسم سمرة
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أعلن الفنان باسم سمرة وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر.

وكتب سمرة: "توفيت إلى رحمة الله أمي، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".

"صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بإذن الله فى مسجد الصباح آخر شارع الهرم".
يذكر أن باسم سمرة أصيب مؤخرا في يده بجرح 10 غرز خلال تصوير مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل العتاولة.

Screenshot_٢٠٢٥٠٣٠١_١٤١١٥٩
Screenshot_٢٠٢٥٠٣٠١_١٤١١٥٩
وفاة والدة باسم سمرة تشييع جثمان والدة باسم سمرة مسلسل العتاولة الجزء الثاني