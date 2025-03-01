"إنستاباي".. وسيلة رقمية سهلة لتوصيل الزكاة والتبرعات في رمضان

يتزايد اهتمام الأفراد بالأعمال الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يسعون إلى توصيل زكاتهم وتبرعاتهم لمستحقيها بسهولة.

ومن بين الوسائل الرقمية المتاحة، يتيح تطبيق InstaPay، الذي أطلقه البنك المركزي المصري، إمكانية التبرع للمؤسسات الخيرية بخطوات بسيطة عبر الهاتف المحمول، مما يسهم في دعم جهود التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي.

كيفية التبرع عبر تطبيق إنستاباي

يمكن للمستخدمين إرسال تبرعاتهم من خلال التطبيق باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى القائمة الرئيسية واختيار "تبرّعات". تحديد الجهة الخيرية المستهدفة. اختيار الحساب البنكي الذي سيتم الخصم منه. إدخال الرقم السري IPN PIN للتأكيد. تأكيد العملية ليتم تحويل المبلغ بنجاح.

مزايا تطبيق إنستاباي

يوفر التطبيق مجموعة من الخدمات المصرفية التي تسهّل عمليات التحويل المالي، ومنها:

ربط جميع الحسابات البنكية في تطبيق واحد.

تنفيذ تحويلات فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

إرسال الأموال لأي حساب بنكي، محفظة إلكترونية، أو بطاقة إلكترونية.

الاطلاع على الرصيد البنكي وسجل المعاملات.

استلام الأموال وإرسالها في نفس اللحظة.

تغيير الحساب الرئيسي بسهولة عبر خاصية "Manage Accounts".

تأمين البيانات والمعلومات المشفرة بالكامل لحماية المستخدمين.

حدود التحويل عبر التطبيق

الحد الأقصى لكل معاملة: 70,000 جنيه .

. الحد الأقصى اليومي: 120,000 جنيه .

. الحد الأقصى الشهري: 400,000 جنيه.

يمثل تطبيق InstaPay حلاً رقمياً متطوراً يواكب التقدم التكنولوجي، مما يتيح للأفراد التبرع بسهولة وأمان لدعم المبادرات الخيرية خلال الشهر الفضيل.