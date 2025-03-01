الكنيسة الإنجيلية تجهز وجبات إفطار رمضان في بورسعيد.. صور

احتضنت الكنيسة الإنجيلية بمحافظة بورسعيد، مطبخ المرأة المصرية، اليوم السبت، لإعداد وجبات ساخنة لإفطار المسلمين الصائمين يوميًا خلال شهر رمضان المبارك.

إعداد وجبات إفطار رمضان داخل الكنيسة الإنجيلية في بورسعيد

أكدت نجلاء أدوار، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، أن المجلس القومي للمرأة كل عام ينظم مطبخ المرأة المصرية، ليتم تجهيز 230 وجبة يوميًا توزع على الأسر الأكثر احتياجا بدون تصوير، مضيفة "اخترنا الكنيسة الإنجيلية لنقول للعالم كله أننا يد واحدة وهنفضل يد واحدة وزي ما قال الريس طول ما احنا أيد واحدة محدش هيقدر علينا".

وتابعت حديثها، "حريصون على إدخال الفرحة في قلوب أخواتنا المسلمين الصائمين في رمضان ويكون الأكل طعمه حلو وساخن، وقسيس الكنيسة رحب فور عرضنا الأمر وكانوا سعداء"، مختتمة حديثه قائلا: "احنا أيد واحدة وأخوات وسفرة واحدة وطبق واحد".

أشار الشيف عطوة، خادم الكنيسة الإنجيلية، إلى أن المطبخ بالنسبة له هواية قبل أن يكون عمل فهو يبحبه بشدة، وهذا العام الثاني الذي يشارك في مطبخ إفطار أخواتنا المسلمين الصائمين، لافتا إلى أنه يستيقظ مبكرا لكي يخرج أفضل طعام، مضيفا "أفضل أيام عمري أن أقوم بعمل وجبات لصائمين في رمضان".

وقال القس بهاء رشاد، راعي الكنيسة الإنجيلية في بورسعيد: "نشكر ربنا لوجود مطبخ رمضان الذي تستضيفه الكنيسة الإنجيلية للعام الثاني على التوالي، وندعي أن يكون الناس مبسوطة بهذا خلال شهر رمضان المبارك، وهناك كوادر عديدة تأتي تساعد ونوفر المطبخ ونسعى لخدمة الناس والمجتمع".

وأعرب ماركو ماجد، أحد شباب الكنيسة المشاركين في تعبئة الوجبات، عن سعادته بمشاركته في عمل وجبات لأخوته الصائمين.

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