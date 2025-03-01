إجمالي معاملات التجارة الدولية الصينية تتخطى 4 تريليونات يوان في يناير الماضي

سجلت التجارة الدولية الصينية في السلع والخدمات حجم معاملات إجمالي بلغ 4.05 تريليون يوان خلال شهر يناير الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت - أنه من حيث القيمة الدولارية، بلغت قيمة صادرات الصين من السلع والخدمات 315 مليار دولار أمريكي، بينما سجلت الواردات 249.4 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 65.6 مليار دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بتوزيع المنتجات، تجاوزت قيمة صادرات السلع 2.01 تريليون يوان، بينما وصلت قيمة وارداتها إلى 1.38 تريليون يوان، بفائض قدره 634.2 مليار يوان، وبلغت قيمة صادرات الخدمات 251.8 مليار يوان، بينما سجلت وارداتها 414.9 مليار يوان، مما نتج عنه عجز تجاري قدره 163.1 مليار يوان.