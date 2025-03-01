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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 15 سنة لمسجل خطر قتل عاملًا وسرقه بالإكراه في السلام

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن المشدد 15 سنة في قتل عامل وسرقته بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة بمنطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ا.ا مسجل خطر قتل وسرق المجني عليه ف.م عامل أثناء مرور في الطريق العام ولرفضه ترك هاتفه المحمول، طعنه المتهم وأخذ  منقولات المجني عليه، وفر هاربا .
وكان قسم شرطة السلام، تلقى إخطارا من المستشفى العام يفيد استقبال جثة عامل إثر طعنة نافذة، وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمته، وأنها بدافع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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