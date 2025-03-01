إجراء عمليات جراحة عيون لـ17 وافدًا فلسطينيًا في دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة بدمياط لاستقبال ١٧ حالة من الفلسطينيين لإجراء عمليات وجراحات للعيون، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للأشقاء بقطاع غزة والوقوف بجانبهم خلال تلك الأزمة.

حيث أوضح الدكتور محمد بدران مدير المديرية، أنه تم استقبال الحالات بمرافقة ١١ فرد من ذويهم بمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، تمهيدًا لإجراء الجراحات و أكد الدكتور بدران أن المحافظة والمديرية لا يدخران جهدًا لتقديم الرعاية الكاملة للوفود من الفلسطينيين.

كما أعلن محافظ دمياط خروج ١٦ مريضا فلسطينيا بمرافقة ٣٣ فرد من ذويهم ، من مستشفى الحميات بمدينة دمياط، بعد فترة علاج بمستشفيات المحافظة دامت عام.

وأكد محافظ دمياط أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للأشقاء الفلسطينيين منذ اللحظات الأولى من استقبالهم ، لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم و أيضًا توفير المستلزمات المختلفة لهم ولذويهم .

وأوضح أن تلك الجهود تأتى فى إطار موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ، و حرصها الدائم على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء قطاع غزة ، كما أن مستشفيات مصر فتحت أبوابها لاستقبال المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين لتقديم العلاج اللازم لهم .

كما أعلن محافظ دمياط تجهيز قوافل ومواصلة جهود المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة من أهالي محافظة دمياط تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وفى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ قوافل مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واصل فرع الهلال الأحمر المصري بدمياط، برئاسة أحمد عوض جهوده لتجهيز المساعدات المختلفة التى يتم التبرع بها من مختلف المؤسسات و الجهات والمجتمع المدنى.