ضبط 13.5 طن مواد خام مجهولة المصدر لتصنيع البلاستيك ببلبيس

قامت إدارة تموين بلبيس اليوم بحملة تموينية برئاسة المهندس أحمد مرسي مدير الإدارة وحمادة صالح المفتش بالإدارة بالمرور على الأنشطة التجارية بدائرة مركز بلبيس وأسفر المرور عن تحرير المحضر رقم 3133 جنح مركز بلبيس لضبط 10 طن مادة خام بروبلين مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها داخل مخزن للمواد الخام لصناعة البلاستيك .

والمحضر رقم 3134 جنح بلبيس لضبط 3 طن و 500 كيلو حليب مجفف مجهول المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.