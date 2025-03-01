استمرار عمل أسواق اليوم الواحد في الدقهلية خلال شهر رمضان

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت استمرار عمل سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، في أول أيام شهر رمضان المبارك، بجميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين ومن أجل زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، والمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.



وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، بنسب أكثر على بعض المنتجات.

ووجه مرزوق، الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية.

وأضاف، أنه تم افتتاح أكثر من معرض أهلا رمضان، ومنافذ أمان، ومستقبل مصر، وضد الغلاء، ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والخضراوات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.