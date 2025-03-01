طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن الأهلي.. هذا موقف "أفشة"

يواصل طاهر محمد طاهر الغياب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش يوم الأربعاء ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الممتاز.

ويغيب طاهر محمد ظاهر عن مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش لعدم الجاهزية بعد تجدد الإصابة.

ويعاني طاهر من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية أبعده عن مباريات الأهلي الماضية منذ أكثر من شهرين.

موقف أفشة

من جانبه بدأ محمد مجدي أفشة تدريبات الجري حول الملعب منذ يومين للتأهيل بعدما تعرض للإصابة بشد في السمانة.

وغاب أفشة عن مباراتي الأهلي أمام الزمالك وحرس الحدود خلال المواجهتين الماضيين في الدوري .

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.