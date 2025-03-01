جامعة الأقصر تنظم ورشة عمل للتلاميذ حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومواقع التواصل

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، ورشة عمل توعوية، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بمدرسة طيبة الابتدائية للتعليم الأساسي.

ندوات التثقيف الرقمي

الورشة تناولت الآثار السلبية الناجمة عن الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة

تناولت الورشة سبل الاستخدام الرشيد لمنصات التواصل الاجتماعي، والآثار السلبية الناجمة عن الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة، إلى جانب الفوائد الإيجابية للإنترنت عند استخدامه بطرق صحيحة، حيث ناقش المهندس ياسر خضري، مخاطر الإنترنت، وأهمية دور أولياء الأمور في متابعة استخدام أبنائهم للهواتف المحمولة، وتوجيههم نحو الاستفادة الآمنة والفعالة من الإنترنت، كما حذر من الآثار السلبية للإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على الفرد والمجتمع، مشددًا على ضرورة توعية الطلاب بمخاطر الإدمان الرقمي.

يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار توجيهات رئيس الجامعة بتكثيف الأنشطة التوعوية داخل المجتمع، والتأكيد على أهمية رصد المخاطر الإلكترونية وسبل التصدي لها، بما يضمن بيئة إنترنت آمنة للجميع.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، حرص جامعة الأقصر، على تعزيز الوعي لدى الطلاب في مختلف المراحل العمرية، من خلال تنظيم الورش والندوات التي تسلط الضوء على المخاطر المحيطة بهم في جميع المجالات، مشيرةً إلى دور الدولة في تنمية مهاراتهم الفكرية وتعزيز وعيهم لمواكبة التطورات التكنولوجية بشكل آمن ومسؤول.

جاءت الورشة بإشراف الدكتورة هناء حامد مسئول قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، ونفذها المهندس ياسر خضري، بحضور سمير فاخوري، مدير مدرسة طيبة الابتدائية للتعليم الأساسي، وطارق حسين، وكيل المدرسة، وحنان سيد الأخصائية الاجتماعية للمدرسة.

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