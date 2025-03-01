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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بعد تناولهم وجبة السحور في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في منطقة العباسي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية بحالة قيء وإسهال وغيبوبة نتيجة تعرضهم للتسمم الحاد عقب تناولهم وجبة السحور في أول أيام شهر رمضان وذلك بمنزلهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.
تلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من نقطة تأمين مستشفى المنصورة التخصصي بوصول 5 أشخاص في حالة إعياء وقيئ وإسهال وغيبوبة "ادعاء تسمم".
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 5 حالات من أسرة واحدة بقيء وإسهال ودخولهم في غيبوبة والسبب غير معلوم وذلك  عقب تناولها وجبة السحور بمنزلهما بشارع العباسي في المنصورة .

 وتبين أن المصابين كلا من "محمد جعفر السيد عبد الوهاب، 72 سنة، مصاب بغيبوبة بعد القيء والإسهال، ونجلاء مصطفى إبراهيم أبو النصر، 51 سنة، مصابة بغيبوبة بعد القيء والإسهال، ورحمة محمد جعفر السيد، 15 سنة، مصابة بغيبوبه بعد القيء والإسهال، ومصطفى محمد جعفر السيد، 11 سنة، مصاب بغيبوبة بعد القيء والإسهال، وأمينة محمد جعفر، 24 سنة، مصاب بغيبوبة بعد القيء والإسهال"، وجميعهم مقيمون بمنطقة شارع العباسي بالمنصورة أمام الشوا.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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