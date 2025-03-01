فتح باب تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيًا للمعلمين بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقّي للعام الدراسي 2025/2024 إلكترونيًا، للمعلمين المرشحين للترقي، والمديرين، والموجهين، ولجان التقييم بالإدارات التعليمية.

وأوضحت المديرية، أن التسجيل سيتم عبر موقع كادر المعلم (اضغط هنا) خلال الفترة من الأحد 9 مارس 2025 وحتى الخميس 8 مايو 2025.

ويتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من إجمالي 100 نقطة، موزعة على عدد من المعايير، حيث يشمل البرنامج التدريبي 50 نقطة، بشرط حصول المعلم على 50% على الأقل من نقاط الاختبار الإلكتروني الخاص بالبرنامج. كما يتم تقييم ملف الإنجاز بواقع 30 نقطة، وتقارير الأداء بواقع 10 نقاط، وأخيرًا استمارة ملف الترقّي بواقع 10 نقاط.

ويحصل المعلم على شهادة الصلاحية للترقي إذا حصل على 60 نقطة على الأقل، بينما يُمنح شهادة الصلاحية لمستوى الوظيفة الأعلى في حال تحقيقه 65 نقطة فأكثر.

وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تطوير الأداء المهني للمعلمين، وتحقيق معايير الجودة في العملية التعليمية.