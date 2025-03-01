ننشر جدول أنشطة مديرية أوقاف دمياط خلال رمضان

أعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط عن الأنشطة الدعوية لمديرية أوقاف دمياط خلال شهر رمضان المبارك حيث يتضمن الملتقى الفكري الأئمة والواعظات، والدروس المنهجية الأئمة والواعظات ومجالس الإقراء لأعضاء تدريس جامعة الأزهر الشريف والأئمة المتميزين.

كما يضم المنبر الثابت يومي الاثنين والأربعاء بعد العصر بمشاركة أئمة وعظ الأزهر الشريف ويشمل ندوات مجالس العلم والذكر و البرنامج التثقيفي للطفل يوم الخميس بعد العصر وللواعظات درس أسبوعيا عقب صلاة الظهر وعقد مقرأة واحدة أسبوعياً عقب صلاة الظهر وخاطرة التراويح يوميا و الملتقى الفكرى الرمضانى يوميا بمسجد البحر بدمياط وفيديوهات متنوعة للأئمة ما بين خاطرة دعوية وقرآن وابتهالات وروائع تلاوات صلاتي العشاء والتراويح بالإضافة إلى خاطرة دعوية للواعظات المواهب من أطفال البرنامج التثقيفي للطفل.

كما يضم الملتقى الفكري للواعظات بمديريات أوقاف دمياط بمسجد البحر بدمياط القديمة خلال شهر رمضان 1446هـ - 2025م في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك واهتمامها بدور المرأة في المجتمع ونشر الفكر الوسطي المستنير، يسرنا أن ننشر الملتقى الفكري الرمضاني للواعظات لعام 1446هـ / 2025م، والذي يعقد يوميا عقب صلاة الظهر بمسجد البحر بدمياط القديمة ، ويحاضر فيه نخبة من واعظات وزارة الأوقاف

كما تم افتتاح عدة مساجد بعد أعمال الإحلال والصيانة والتجديد في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في عمارة بيوت الله تعالى مبنى ومعنى حيث تم افتتاح المسجد الكبير بقرية شط جريبة مركز دمياط ، بمديرية أوقاف دمياط بعد صيانته ، وذلك برعاية الدكتور اسامه السيد الأزهرى وزير الأوقاف.

هذا وقد أناب وزير الأوقاف الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط وحضر نائبا عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اميمى السعداوى رئيس مجلس مركز ومدينة ميت ابو غالب .