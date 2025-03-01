خبير: مشادة ترامب وزيلينسكي غير مسبوقة واللقاء خرج عن الأعراف والتقاليد

أكد أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن المشهد الذي دار أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي داخل البيت الأبيض كان غير مسبوق حتى في التاريخ الحديث.

وأوضح «سيد أحمد»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن البيت الأبيض شهد مئات اللقاءات بين الرؤساء الأمريكيين وقادة العالم، لكن ما حدث كان خروجًا كاملًا عن الأعراف والتقاليد الدبلوماسية.

وأشار، إلى أنه عادة ما تُجرى المؤتمرات الصحفية في اللقاءات الرسمية أمام الإعلام وفقًا لاتفاقات مسبقة حول التصريحات العلنية، مواصلا: «ترامب فاجأ العالم بمشهد غير مسبوق يعكس تطورات دراماتيكية».

وذكر، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المسؤول عن العلاقات الخارجية، التزم الصمت ولم يتدخل بأي كلمة أو تصريح خلال هذا اللقاء.

وأكد أن ترامب يرى زيلينسكي عقبة أمام تحقيق وعوده الانتخابية بإنهاء الحرب الأوكرانية سريعًا وتحقيق السلام في أوكرانيا، حيث كان قد وعد بإنهاء الحرب في أيام.