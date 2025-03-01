خريطة غير مسبوقة لإذاعة القرآن الكريم في رمضان.. المسلماني: تلاوات لأول مرة

تستعد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني لتقديم خريطة جديدة لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة ابتداءً من اليوم.

على صعيد خريطة الأذان تم ضم أذان الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ نصر الدين طوبار إلى قائمة الأذان، ليصبح أذان إذاعة القرآن الكريم بصوت (٩) من عمالقة المدرسة المصرية، على أن يكون آذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت . وتضم قائمة الأذان أصحاب الفضيلة: محمد رفعت، ومحمود خليل الحصري، ومحمد صديق المنشاوي، وعبد الباسط عبد الصمد، وعلي محمود، وطه الفشني، وسيد النقشبندي .

أما على صعيد خريطة التلاوة .. فسوف يستمع جمهور إذاعة القرآن الكريم إلى (١٨) تلاوة للشيخ مصطفي إسماعيل تذاع لأول مرة ، كما سيستمع إلي تلاوات للشيخ محمد رفعت تعود إلى عام ١٩٣٤ ، لم تتم إذاعتها من قبل، وتذيعها إذاعة القرآن الكريم بعد ٩١ عاماً من تسجيلها.

وسوف تبث إذاعة القرآن الكريم أيضاً تلاوات نادرة لم تدع من قبل للشيخ طه الفشني، والشيخ كامل يوسف البهتيمي.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية اليوم: يجري الإعداد حالياً لمفاجأة كبرى في إطار العودة القوية لإذاعة القرآن الكريم، سوف يتم الإعلان عنها قريباً.